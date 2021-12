"Mascarillas para tapar la inacción"

El Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde, a 48 horas de la Navidad, cuando el desconcierto y la incertidumbre se palpa en la sociedad ante la evolución de la pandemia de la covid-19 y los contagios desbocados. No se le pide al presidente Sánchez que regule la vida de los españoles ni que fiscalice su día a día a golpe de normas restrictivas, pero sí que lidere la lucha contra el virus y coordine las acciones para hacerle frente, algo que hasta ahora ha dejado en manos de cada una de las comunidades autónomas. La decisión de recuperar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores forma parte de la línea que mantiene el Gobierno central de no tomar medidas que alteren la actividad económica y las relaciones sociofamiliares de la Navidad. Una decisión que demandaban varias comunidades autónomas y que el Gobierno ha decidido aprobar mediante un decreto ley antes de Nochebuena, a pesar de que los científicos cuestionan su efectividad. El presidente del Ejecutivo ha defendido además la vacunación como la medida más eficaz para frenar la sexta ola, estrategia que efectivamente ha servido para minimizar la gravedad de la enfermedad en quienes se han vacunado y reducir al mismo tiempo la presión hospitalaria. Aunque para una buena parte de presidentes autonómicos el eslogan de ‘vacunación, mascarillas y responsabilidad’ sigue siendo insuficiente ante la capacidad de contagio de la nueva variante ómicron. La presidenta de Navarra, María Chivite, en la misma línea marcada por Pedro Sánchez, anunció en la Conferencia de Presidentes que ampliará la exigencia del certificado covid a más espacios, y descartó adoptar medidas de restricción de la movilidad. Navarra lleva liderando los ranking de mayor incidencia de casos desde hace semanas con cifras de contagios altísimas, una situación que genera confusión y dudas en la población. Por eso, ante la ausencia de restricciones, hay que insistir en la prudencia individual , especialmente en estas semanas en las que la movilidad y los encuentros familiares pueden ser un foco propicio para la propagación del virus. El cansancio pandémico no puede ser pretexto para obviar las medidas de prevención personal.