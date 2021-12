"Desconcierto total"

Faltan algo más de 48 horas para la cena de Nochebuena, y el desconcierto entre la gente y respecto a la organización de los actos que protagonizan estas fechas, aumenta a la misma velocidad que lo hacen los contagios del virus con esta sexta ola. No hay grupo de whatsapp que no eche humo, y el desánimo del personal es patente. Los desfiles de los olentzeros, los más próximos en el calendario, van y vienen. Las cabalgatas de reyes, de momento sí, pero mañana vaya usted a saber. Y las familias andan haciendo números para saber cuántos comensales pueden juntar en torno a la mesa para cumplir con las recomendaciones. Según y dónde, que esa es otra. Y mientras los positivos crecen y crecen desde hace semanas, el presidente Pedro Sánchez sale a escena para anunciar que no anuncia nada, y esperar hasta hoy para convocar a la Conferencia de Presidentes. Su pachorra contrasta con la alarma que vienen trasmitiendo la mayoría de las autonomías. Y otra vez le ha pasado la ola por encima.