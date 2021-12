Y todavía se preguntarán las mentes pensantes por qué no se pone freno al fenómeno de la despoblación que se produce en algunas zonas de Navarra. Aquí va otro ejemplo de esos que pueden incluir en los sesudos estudios que deben abundar en los cajones de los departamentos del Gobierno foral. Soluciones pocas. Urdax y Zugarramurdi se pasan tres semanas sin teléfono fijo ni Internet. Tres semanas, ni más ni menos. En un mundo como el actual, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta de los numerosos perjuicios que esto ocasiona en la vida diaria de los vecinos, la rutina de los comercios y los servicios públicos. Ya pueden poner todas las quejas que quieran a la operadora, o pedir al Gobierno que interceda. El mal está hecho, y colma la paciencia de los vecinos. Y lo peor es que ni es la primera vez ni desgraciadamente pinta que sea la última. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es tozuda. Y ésta evidencia que hay zonas de Navarra que no tienen la calidad de servicios que demandan y merecen.