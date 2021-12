Hay negacionistas de profesión. Conspiranoicos, charlatanes y frikis. Y alguna buena gente. Hay quien no cree en la existencia del virus, hasta que pasa por la UCI y ve su vida comprometida; hay quien no cree en las vacunas, a pesar de los mensajes de los expertos y de que entre 6 y 7 de cada 10 ingresados en cuidados intensivos por covid no se ha vacunado, siendo sólo el 10% la población española mayor de 12 años la no vacunada. En esta marea negacionista están también los antimascarillas, los que creen que es un circo montado por la industria farmacéutica para ganar pasta, los que ven un complot mundial para dominar a la población mediante microchips... Y la realidad es que decenas de miles de personas han muerto en España por covid-19, no parece un invento, y que ha habido un antes y un después de las vacunas. Ya no queda nadie que hoy defienda que la autovía de Leitzaran se construyó para que pasaran las tropas de la OTAN.