El 6 de diciembre resulta tan previsible como esclarecedor. Con el sanchismo mostrando con una mano “su profundo respeto por la Carta Magna” y proclamando la Constitución como “la hoja de ruta del gobierno progresista”, mientras con la otra pacta con todos los enemigos del “régimen del 78”. Esquerra, Bildu, PNV, Junts, PDeCAT, BNG, CUP, Compromís..., el grueso de los socios del Gobierno manifiestan que la Constitución impide desarrollar la voluntad democrática de los pueblos y reprime y criminaliza cualquier intento de avanzar hacia la autodeterminación. No cabe mayor hipocresía que gobernar con quienes en los últimos 40 años han mostrado su deslealtad, intentado por todos los medios demoler la Carta Magna, rompiendo la convivencia entre los españoles. El trágala del respeto a la pluralidad y al acuerdo entre diferentes, no contempla a anticonstitucionalistas, independentistas y a quienes no respetan las reglas de juego. Salvo que te llames Pedro Sánchez o María Chivite.