"Huele a estrategia que apesta"

No es ninguna cesión de generosidad de los terroristas de ETA renunciar a los ongi etorris públicos. Ni merecen el aplauso de todos sus palmeros. Dan el paso demasiado tarde, por obligación. Y por estrategia. Los presos quieren salir de la cárcel, Bildu pretende seguir blanqueando su negro pasado y el PSOE intenta permanecer en el poder al precio que sea. Homenajes a asesinos, ni públicos, ni privados, ni discretos. No ha habido ningún “conflicto”, sino terrorismo; no hay “presos políticos”, hay delincuentes en la cárcel; las “acciones de nuestra militancia” son asesinatos de inocentes; hay verdugos y hay víctimas; y “para curar las heridas” solo tienen que renunciar a su pasado criminal, pedir perdón por todo el daño causado y ayudar a esclarecer los casos todavía sin resolver. Dar las gracias por dejar de matar o por homenajear a los que matan, es querer tapar lo que nunca debió ocurrir y las vergüenzas de quienes hoy tienen mala conciencia.