"El plan B de Remírez"

No es serio. Una semana anunciando que va a pedir implantar el pasaporte covid, y el día que el Gobierno foral envía al TSJN la solicitud, el vicepresidente Javier Remírez se descuelga diciendo que no tienen plan B, y que “si se autoriza bien y si no también”. Suena a broma. Y lo dice el día que los nuevos contagios se disparan en Navarra, con el peor dato desde julio. ¿De verdad se cree el Gobierno las medidas que plantea o lo hace de cara a la galería? La situación es lo suficientemente sería, con Navarra ocupando los primeros puestos en nuevos contagios. La Navidad está a la vuelta de la esquina y Salud Pública advierte de que el efecto de la vacuna se está viendo superado. Está la cosa como para que el vicepresidente del Ejecutivo transmita la sensación de que la pandemia avanza sin que se puedan desplegar nuevas respuestas. Si entiende el Gobierno que el pasaporte covid puede ayudar en la solución, debe insistir hasta el final. Y si no, que no mareen al personal.