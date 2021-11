"Una Salud hecha unos zorros"

La atención sanitaria no va bien. La oposición política diría que va mal. Y buena parte de las 61.000 personas que llevan días, semanas y meses esperando que les vea un especialista diría que va muy mal. La pandemia puede tener un pequeño porcentaje de culpa, pero no puede justificarse un crecimiento de las listas de más del 40% en un año. Y con una demora media de 81 días. Algo está fallando si a más gasto en sanidad, mayor lista de espera. Y algo tendrá que ver con la gestión del departamento de Salud, si siendo la segunda región en presupuesto sanitario, Navarra es la segunda comunidad con mayor tasa en listas de espera. El desbarajuste no para ahí. No hay día que una zona básica, un pueblo o un grupo de vecinos no clamen al cielo por la falta de médicos. El área de salud de Elizondo es el ejemplo práctico de la situación que atraviesa la atención primaria navarra. Falta personal y sobra trabajo. Y mientras, las enfermeras “agonizan” en los centros de salud, según el sindicato de enfermería de Navarra.