No es de recibo que los ciudadanos terminen por ser siempre los paganos del mal funcionamiento de la Administración. Miles de trabajadores navarros vuelven a verse afectados por retrasos de hasta cuatro meses en el cobro de sus ERTE. En función de los días aplicados, los empleados de las empresas afectadas dejan de cobrar cada mes entre 250 y 400 euros. Un buen pellizco camino a la Navidad. Otra chapuza de la Administración central, que se suma a los múltiples problemas que ya se vivieron con el SEPE en pleno apogeo de la pandemia, cuando mientras unos no cobraban las prestaciones, a otros se les abonaba de más. Los líos con el SEPE han mutado en un virus de compleja solución. No es entendible que no se dote a este organismo del personal necesario para realizar su tarea de manera eficiente cuando afecta a tantas personas. Los refuerzos son bienvenidos, pero llegan tarde y con cuentagotas. ¿De verdad no se puede hacer mejor?