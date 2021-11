"Perdón tienen que pedir otros"

Ni Navarra Suma, ni UPN son responsables de los casos de violencia contra nadie. Ni han apoyado, ni aplaudido, ni brindado por la muerte de nadie. Ni han renunciado a condenar cualquier asesinato. Navarra Suma no es Bildu. Es la antítesis de Bildu, que ni se arrepiente de su funesto pasado, ni condena, ni pide perdón, ni se ha movido un ápice. La reflexión de autocrítica hecha por el parlamentario de NA+ Iñaki Iriarte, ante la falta de “cariño” con algunas víctimas, no sirve para que otros intenten reescribir la historia a golpe de manipulación. NA+ no es responsable del terrorismo del GAL; tampoco fue partícipe de la pasividad con la que los partidos nacionalistas vascos contemplaron durante décadas el terrorismo etarra, ni de su falta de empatía social con las víctimas. Y NA+ no ha sido, han sido otros, los que han concebido un Plan de Convivencia con la única intención de blanquear a Bildu, sin exigirle una condena explícita del terrorismo, ni arrepentimiento, ni perdón.