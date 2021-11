"Ganaderos y agricultores, hartos de palabras y promesas, denuncian los agravios que soporta el campo navarro"

Mientras las autoridades navarras acudían en bloque a Madrid para contar las bondades de nuestro sector agroalimentario, ganaderos y agricultores, hartos de palabras y promesas, denunciaban los agravios que soporta el campo navarro. La agroindustria es un sector estratégico para la Comunidad foral, pero no sería posible sin agricultores y ganaderos. Y la lucha contra la despoblación tampoco es posible si no se mejoran las condiciones de la gente del campo. No se puede ir a Madrid a sacar pecho, mientras nuestros agricultores y ganaderos tienen que tributar el doble que en el resto del país por una decisión del Gobierno de Chivite. A lo que hay que sumar el aumento del gasóleo, fertilizantes, semillas, electricidad, agua... ¿Dónde está el departamento de Desarrollo Rural? El presidente de la UAGN reclamaba a la consejera Itziar Gómez que presione al gobierno. No se trata de presionar, sino de tomar decisiones como gobierno.