"Daltonismo, justamente lo que padecen los dirigentes del PSN"

Se dice del daltonismo que es la incapacidad para ver la diferencia entre ciertos colores. Justamente lo que padecen los dirigentes del PSN, en especial su portavoz, Ramón Alzórriz, cuando trata de justificar sus acuerdos con quienes nunca iban a pactar, EH Bildu. Y para ello utiliza el mantra de que “importa más el para qué que el con quién”. Si el objetivo es plausible, no importa darse la mano con franquistas, nazis, estalinistas o con el mismísimo diablo. Pero Alzórriz añade una coletilla a la frase en cuestión: “Siempre que no se crucen las líneas rojas”. Es aquí donde se manifiesta el daltonismo socialista o, quizás, la mala fe. Porque qué es pactar con alguien que durante cuarenta años no movió un dedo contra los crímenes de ETA; qué es estar en la vida política sin haber condenado el terrorismo; qué es enaltecer en los ongi etorris a los terroristas. A esto se llama traspasar las líneas rojas, pero al PSN le gusta el color blanco de blanquear.