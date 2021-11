"Son jóvenes, ¿y qué?"

Las incidencias recogidas por los cuerpos policiales tras las tardes y noches festivas empiezan a parecerse cada vez más a partes de guerra. El último cúmulo de hazañas ha llegado con la noche de Halloween. Concentración de menores para consumir alcohol en Mutilva -¿y los padres?-, daño del mobiliario urbano y una chica herida por un botellazo; o agentes teniendo que cargar a las puertas de una discoteca de Estella contra jóvenes que les lanzaron vasos y distintos objetos. Es una muestra, pero el aumento de la violencia se arrastra desde hace meses. Valiente manera de divertirse la de algunos. Dicen los expertos que adolescentes y jóvenes son uno de los sectores de la población que más ha sufrido los efectos de la pandemia. Así será, pero el resto no ha salido mejor parado. Y eso no es motivo ni justificación alguna para que haya quienes quieran convertir las noches en escenarios de guerra, y llevar de cabeza a vecinos y cuerpos policiales. Los mayores también lo han pasado mal y no salen por ahí dando bastonazos.