A la par que se multiplica el precio del kWh de electricidad por cinco, la gasolina y gasoil alcanzan sus máximos y la cesta de la compra se dispara con una inflación que supera el 5% en el último año, desde el PSN se nos insta a “no hacer griteríos con el coste” de una televisión pública. Coste que según un estudio presentado por el propio gobierno en el Parlamento, podría ser del orden de 18 millones de euros. Cada año. Y es que según la socialista Jurío, los servicios públicos no pueden medirse por la regla “del coste-beneficio”. Es mejor la regla del yo me lo guiso, yo me lo como, y por el camino despilfarro. Para eso quieren el dinero de los navarros. Y como creen que la gente se chupa el dedo, presentan su medio audiovisual como un proyecto basado en la pluralidad y alejado de cálculos partidistas. Que pregunten a los ciudadanos si les apetece que se detraiga de sus impuestos 18 millones anuales para un medio de comunicación público. Que pregunten si tienen algo de vergüenza.