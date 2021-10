"El pentapartito ya es un hecho"

Ya puede decir el portavoz socialista Alzórriz que nunca han tenido un acuerdo de gobierno con Bildu: “A Bildu aún le falta recorrido ético para gobernar juntos”. Suena a aquel compromiso de Chivite de nunca pactaremos con Bildu. Apenas le duró unos meses. Qué es si no gobernar con Bildu, presidir el Gobierno gracias a sus votos; o pactar los presupuestos de Navarra dos años consecutivos y va para el tercero; o acordar con la izquierda abertzale una nueva financiación municipal. A Bildu le falta ese “recorrido ético”, es cierto, pero a los socialistas no parece importarles mucho, no tienen escrúpulos en pactar con ellos y convertirlos de facto en socios principales. El pentapartito ya es oficial. PSN, Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-E. Avalado por el reciente congreso del PSN. Este es el “camino emprendido en 2019”. Significa que gobernarán con el nacionalismo vasco. Aunque para ello tengan que aparcar sus principios, cerrar los ojos y taparse la nariz.