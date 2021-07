“La encomiable tarea desplegada durante el curso para evitar contagios en los centros se ha ido al traste en encuentros sin control”

La incidencia acumulada en España llegó ayer a 316. En Navarra se vivió una jornada con el descenso de casos positivos frenado, pero con un leve aumento de los hospitalizados. La universalización del covid, el mayor conocimiento sobre sus características y variaciones, el avance de la vacunación en los países desarrollados y la consiguiente bajada de su impacto sanitario permitían suponer que, entre la primavera y el verano, se disiparían también muchos interrogantes y se superarían los problemas de coordinación solidaria a nivel internacional. El anuncio de un “pasaporte de vacunación” parecía la confirmación de una mayor armonía y efectividad frente a lo que restase de pandemia. Pero, mientras tanto, las decisiones políticas -alegando torpemente necesidades económicas- han prevalecido sobre el criterio de los científicos independientes. La encomiable y casi milagrosa tarea desplegada durante todo el curso para evitar contagios en los centros de enseñanza se ha ido al traste en viajes y encuentros sin control, cuando hubo expertos que advirtieron del riesgo. El Gobierno central y los autonómicos han preferido -con excepciones- movilizar a los jóvenes para una campaña de vacunación que generará su particular “inmunidad de grupo” de cara al curso que viene, cuando lo prioritario era aplicar medidas de seguimiento y restricciones que asegurasen inmediatamente la salud comunitaria y un veraneo cuidadoso. La existencia de 4,7 millones de dosis suministradas pero no administradas y la situación en Atención Primaria dan cuenta de problemas que pasan inadvertidos frente a la llamada a la normalidad. El anuncio reiterado de Pfizer sobre la conveniencia de una tercera dosis y la solicitud de su autorización en Estados Unidos transmite el mensaje ambivalente de que esa nos hará inmunes porque no lo estamos con las dos anteriores. Mientras, no circulan informaciones solventes sobre la presencia y efectos de la variante delta y otras. Estábamos convencidos de que el desconcierto era pasado. Pero resulta verdaderamente desconcertante afrontar una transmisión del coronavirus como la actual sin que ni autoridades ni expertos acierten en evaluar y dar cuenta de su gravedad.