“Sánchez afronta un comité federal sin críticos”

Era lo esperado. Pedro Sánchez afrontó ayer la primera reunión presencial del Comité Federal del Partido Socialista tras el inicio de la pandemia con la tranquilidad de que los integrantes del órgano de dirección entre congresos no iban siquiera a pedirle explicaciones por las decisiones adoptadas en su calidad de Presidente de Gobierno. La inasistencia por motivos de salud de los líderes territoriales más críticos, Emiliano García-Page y Javier Lambán, y la asunción por Susana Díaz de la derrota sufrida en las primarias andaluzas borraron el mínimo escepticismo de la mirada de los presentes. Sánchez se encamina a la reelección al frente del partido en el congreso de octubre próximo como si fuese un mero asunto de trámite. La confianza en que durante los próximos tres meses nada de lo previsible ensombrecerá su ejecutoria en la Presidencia del Gobierno de coalición, y la seguridad de que a ningún afiliado socialista se le ocurrirá postularse para sustituirle, hacen olvidar que en octubre de 2016 Sánchez se vio obligado a dimitir de la secretaría general, que volvió al puesto tras una campaña interna trabajosa y frente a la aversión de muchos. Su decisión de conceder los indultos solicitados para los presos del procés, pese a lo que había prometido en campaña electoral, acabó acallando las críticas y atenuando la desazón de muchos socialistas. De modo que ayer no necesitó añadir ni un argumento a sus explicaciones públicas previas para zanjar una cuestión que por momentos había amenazado la sintonía entre los socialistas. Tampoco la incomodidad ante el contenido de la ‘ley Trans’ asoma más que como motivo de disgusto y preocupación entre las feministas del PSOE. Pedro Sánchez regresó en 2017 a la secretaría general de su partido demostrando que era capaz de conectar con sus afiliados prescindiendo de la intermediación de la organización territorial y sus responsables, lo que ha inducido una mutación de facto del modelo de partido. Tanto que, extrañamente, la inquietud de los socialistas ante la concesión de los indultos no se ha proyectado hacia los interrogantes que genera el anunciado diálogo del Gobierno Sánchez con la Generalitat gobernada por ERC y Junts con el apoyo de la CUP. Vienen tiempos de preocupación.