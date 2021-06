Actualizada 21/06/2021 a las 06:00

Mi hijo mayor cumple 15 años la próxima semana. Así, sin más, han pasado tres lustros, con sus 180 meses y sus 5.475 días, sin contar los bisiestos, que ya se me complica la operación. ¿Cómo es posible? Ese bebé que pesó más de 4 kilos y que tanto me costó traer al mundo ya es un hombre que me pasa una cabeza y me habla con esa voz que aún no reconozco como la suya. Ese niño con el que me estrené como madre y con el que aprendí lo que de verdad importa cuando apenas estrenaba mis tres décadas de