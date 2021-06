“El texto de Junqueras no asegura que su partido se ceñirá en adelante a la legalidad constitucional”

Actualizada 08/06/2021 a las 06:00

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, publicó este lunes un artículo en el que se hace portavoz de las conclusiones a las que habría llegado su partido después de “una reflexión profunda” en la que trata de poner en valor ante el resto del independentismo las dos iniciativas que comprometen al Gobierno de Pedro Sánchez: los indultos y la mesa de diálogo con la Generalitat. El escrito enmienda muy tímidamente la estrategia republicana al reconocer que la respuesta del secesionismo “no fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad catalana” y apostar por un “referéndum acordado” porque otras vías “no son viables ni deseables”. Por tanto, no renuncia al fin último que persiguen los secesionistas, que no es otro que quebrar el modelo constitucional, y se reafirma en la independencia y la amnistía como “prioridad” para los autoexiliados, los presos y las 3.000 personas afectadas por causas judiciales, aunque admite que “gestos” como los indultos “pueden aligerar el conflicto”. El escrito de Junqueras no rompe con la unilateralidad y, sobre todo, no detalla los “errores” que achaca al independentismo. Entre ellos es necesario recordar precisamente la obstinación de los dirigentes de ERC hasta forzar que el Parlamento de Cataluña declarase unilateralmente la gestación de una república propia el 27 de octubre de 2017. El texto de quien está condenado por sedición y malversación de fondos no se aproxima al arrepentimiento ni asegura que la acción política de su partido se ceñirá en adelante a la legalidad constitucional y estatutaria. No obstante, es probable que el Gobierno lo entienda como suficiente para avalar su decisión de conceder indultos necesariamente parciales a los líderes del procés, empezando por el propio líder de Esquerra. La concepción de la mesa de diálogo como un foro en el que negociar los términos que hagan realidad la amnistía y la autodeterminación pone en cuestión su pertinencia para la resolución de los problemas que atraviesan los catalanes desde el reconocimiento de su pluralidad. Por más que el lenguaje utilizado por Junqueras sea diferente, el Gobierno debe dejar claro que la integridad territorial de España es innegocible.

