Del estado de alarma al de confusión

Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

Si Pedro Sánchez dijo la verdad, y ya acumulamos fraudes como para no poner la mano en el fuego por ello, el próximo domingo dejaremos de vivir bajo estado de alarma pero todavía se desconoce qué supondrá o qué será de nosotros. Por no saberlo no lo saben bien ni los gobiernos autonómicos, algunos reclamando que el estado de alarma continúe y todos escudriñando si, con la no prórroga del régimen excepcional que decretó el Gobierno central allá por marzo del año pasado y se ha mantenido prórroga