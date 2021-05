Actualizada 01/05/2021 a las 06:00

"Tengo en casa a mi mamá / pero mis mamás son dos / en el cielo está la ‘Viirgen’ / que es también mamá de Dios”. Desafinando, a voz en grito y formando el número dos con los dedos índice y corazón de la mano derecha, cantábamos en el colegio aquella canción durante el mes de mayo. A mí no me quedaba muy claro eso de tener dos madres al mismo tiempo. Y más, cuando escuchaba en casa y en clase, ese mantra de que ‘madre no hay más que una’. Entonces, ¿en qué quedábamos? Dudas teológicas infantiles