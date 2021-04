Ni Sanfermines ni fiestas patronales

Actualizada 22/04/2021 a las 06:00

Si el martes el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, manifestaba que en este momento no ve posibilidades de que se celebren los Sanfermines, este miércoles fue el director general de Salud, Carlos Artundo, el que advertía que las aglomeraciones de las fiestas de verano y la pandemia son incompatibles. A pesar de que faltan dos meses para la entrada del verano y el inicio del periodo festivo por toda la geografía navarra, es de sentido común que los responsables políticos del Gobierno foral y del Ayuntamiento de Pamplona manifiesten ya que la situación pandémica por la que atravesamos impide albergar esperanzas de poder organizar las fiestas con sus actos, tal y como las recordamos. No es descabellado pensar que hasta que ese porcentaje del 70% de la población no esté vacunada, la normalidad tal y como era en el verano de 2019, va a tener que esperar al menos un año más. Por eso, el antídoto más práctico y seguro contra la covid sigue siendo la vacunación y en ello se tienen que emplear fundamentalmente los estamentos políticos de los que dependen la gestión. Es cierto que la vacunación está sujeta a prevenciones derivadas del seguimiento de casos, a imponderables en la producción de dosis a una escala y una celeridad sin precedentes, y a consideraciones de orden político que no se explicitan. La revisión constante de los criterios de vacunación por parte del Ministerio de Sanidad, su diversa implementación por los gobiernos autonómicos y el sinfín de consideraciones varias que en los últimos cinco meses han rodeado la única esperanza de batir al coronavirus, no ayudan a un clima de seguridad. Tal concurrencia de factores transmite la sensación de que empresas farmacéuticas, expertos y gobernantes componen un grupo dubitativo, y contribuye a dar pábulo a la desconfianza cuando la abrumadora mayoría de los ciudadanos solo espera la cita para la primera y para la segunda dosis. Mientras, resulta imposible verificar a cuánto estamos del objetivo de vacunar al 70% de la población en la Unión Europea, en España y en Navarra.

