La presidenta Chivite ha afirmado que la pandemia ha reforzado el Gobierno de coalición con un compromiso “solidario y mancomunado” para afrontar la crisis. “No somos un gobierno compartido, somos un gobierno común y nuestra lealtad es más fuerte si cabe”. A saber cuál es el concepto de “lealtad” que tiene Chivite teniendo en cuenta que en el gobierno socialista de Pedro Sánchez cada ministra socialista va a su bola: mientras la ministra Calviño dice que no es el momento de subir impuestos, el candidato Gabilondo dice que los bajará si gobierna la Comunidad de Madrid y la ministra Montero pone a trabajar a sus expertos para subir Sociedades y Patrimonio. Un ejemplo de equipo leal, mancomunado y con criterio. Y por otro lado está el socio del PSOE, Podemos, que acusa al grupo socialista de ser “desleal” al acuerdo de gobierno. Ahí están sus discrepancias en temas como la ley trans; la reforma del Código Penal para derogar los delitos de opinión; ley de Vivienda; reforma laboral…

Pero centrémonos en Navarra. Geroa Bai reclama al Gobierno que refuerce el plan de vacunación, y Bildu, muy preocupado por la situación de la pandemia en Navarra, pide “doblar los esfuerzos y la responsabilidad para que no se nos vaya de las manos”. Sigo. Geroa Bai critica el anuncio de Pedro Sánchez del fin del estado de alarma ya que “coloca en situación de indefensión jurídica a las administraciones que tienen que tomar decisiones”. Más. Audenasa presentó al Gobierno de Navarra una factura de 6,2 millones de euros por el pago correspondiente a noviembre, pero el interventor que controla el gasto público discrepó al considerar que había habido un cambio de criterio en la fórmula por la que se calcula la recaudación sin que se hubiese motivado, así que redujo el pago a 1,2 millones de euros. Audenasa interpuso un recurso de alzada defendiendo sus motivos y, el Gobierno de Navarra, ignorando al interventor general, ha pagado los 6,2 millones sin rechistar. Geroa Bai ha afirmado que no comparte la decisión del Gobierno de Navarra de pagar la totalidad de la factura y añade que no puede ser que Hacienda compense unas deducciones que no han existido. Bildu ha dicho que “el Gobierno tiene que defender los intereses públicos y en este caso el interés es no pagar esos 5 millones de euros de más porque eso no está determinado en la fórmula del convenio”. Y Podemos ha dicho que “lo que hay de fondo es un rescate para la empresa”. Otra. Todos los grupos parlamentarios de la Cámara navarra, a excepción del PSN, han coincidido en denunciar la falta de información y transparencia de los gobiernos español y navarro en la gestión de los fondos europeos. Y añado una última: Geroa Bai y Podemos muestran discrepancias en algunos asuntos que afectan a Educación. Y en Madrid, el senador del PSN, criticando a Geroa Bai por no haber apoyado en el Senado una moción contra el transfuguismo.

¿Y qué dice el PSN a todas esas discrepancias y reclamaciones de sus socios de gobierno? Nada. No hay narices para plantarles cara y exigirles la lealtad de la que presume Chivite. Separatistas, comunistas y extrema izquierda son los que sostienen a Pedro Sánchez en Moncloa, así que el PSOE está condenado a tragar con que sus socios de gobierno le hagan oposición. ¿Y qué dice el PSN de las discrepancias de Navarra Suma, partido de oposición? Acusarle de mantener “una actitud mezquina y miserable y de practicar una oposición faltona, nefasta y carente de propuestas”; que dicho por boca de Alzórriz tiene un gran valor político.

“Los mejores fanfarrones suelen ser los mayores cobardes”. (Jean-Jacques Rousseau).