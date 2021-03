En casa del herrero...

Actualizada 13/03/2021 a las 00:11

Ya he contado alguna vez que uno de mis bisabuelos paternos fue herrero en el Valle de Arce. En una aldea a las puertas del Pirineo. Y que mi padre, al salir de la escuela, cuando tenía la edad de mi hijo pequeño (7 años), corría hasta esa fragua que le resultaba mágica. Y mientras merendaba una rebanada de pan con vino, que no sé cómo no se emborrachaban con aquella dieta, se obnubilaba disfrutando con el crepitar de la lumbre, arrullado por el sonido monótono del martillo contra el yunque para