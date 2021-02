Actualizada 28/02/2021 a las 06:00

Lo relevante son los datos. En la era de internet la batalla la ganan empresas como Google, Facebook, Instagram o WhatsApp. Los empresarios de éxito hoy no producen nada. Su gancho es atraparle por el interés. Es igual que usted lea esto y no lo entienda. Nadie lo comprende del todo. Antes, los poderosos eran terratenientes o dueños de industrias manufactureras. Ahora, son emprendedores que no fabrican coches ni aerogeneradores ni gestionan supermercados. Son empresarios de la atención. Ofrecen