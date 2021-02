Actualizada 06/02/2021 a las 21:02

Con el rostro pegado a la calzada pienso que este atropello no se parece al último que leí en Twitter. Una víctima a quien nadie atendió tras un accidente lamentaba la insolidaridad colectiva. Acabo de ser arrollado con la bici al atravesar un paso de cebra en Fuente del Hierro y un instante después un hombre de unos 30 años se presenta como sanitario y se apresura a atenderme. Pregunta si me he golpeado la cabeza. Estoy aturdido. Todavía no lo sé. Circulaba por el campus de la Universidad de Na