Riesgo de los objetivos de inmunización

Actualizada 02/02/2021 a las 06:00

La vacunación efectiva frente a la covid-19 depende de que una disponibilidad creciente de dosis se conjugue con un plan para su administración basado en criterios epidemiológicos de aplicación general. El compromiso de AstraZeneca de aprovisionar a la UE con la mitad de las dosis contratadas es preferible a que la compañía británica se hubiese desentendido por completo de las justas reclamaciones de la Comisión. Pero sigue siendo un abuso injustificable frente a una Europa que no puede detenerse en pleitear con una farmacéutica cuando necesita proteger con la mayor celeridad a su población. El anuncio de que Pfizer-BioNtech adelantará parte del suministro para el segundo trimestre del año y la normal provisión de las que aporte Moderna permiten suponer la continuidad del proceso. Aunque a un ritmo que en el mejor de los casos solo permitiría alcanzar el 70% de la población a finales de verano o inicios de otoño, siempre con la concurrencia de otros preparados. Pero no siendo obligatoria la vacunación, el uso de productos que asegurarían cerca del 100% de efectividad junto a otros que no garantizan más que el 60% exigirá mucho más que una información añadida dirigida a las personas a las que se asignen estos últimos. Y, en cualquier caso, no será fácil para el sistema de salud acompañar los viales de Pfizer o AstraZeneca con otros con menor capacidad de inmunización. La UE, el Gobierno y las comunidades autónomas tienen la obligación de apurar los tiempos para lograr la inmunidad de rebaño cuanto antes y con garantías. Pero sería una temeridad que alentasen expectativas o se fijaran públicamente objetivos inalcanzables. Especular con una recuperación de la movilidad nacional e internacional en Semana Santa, como ha hecho la ministra Reyes Maroto, resulta inconveniente cuando la tercera ola ha podido llegar a su pico de contagios, pero apunta a un descenso prolongado que dependerá de la incidencia de las nuevas variantes del virus. Sería perjudicial que antes de que se rebaje sustancialmente la presión epidémica se reclamara acelerar la desescalada.