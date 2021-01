Pitonisos de pandemia

Actualizada 29/01/2021 a las 22:18

Nunca se había visto tanto político aficionado a los vaticinios y a frotar la bola de cristal. Eso sí, después de casi un año de pandemia, aciertos más bien pocos. A los Simón, Illa y compañía, las olas de contagios les han pasado por encima de la cabeza y les han cogido con el paso cambiado. La primera, la segunda, la tercera... y el calendario hecho trizas. Ahora le toca el turno a la vacunación. Según las previsiones del Gobierno, para el verano el 70% de los ciudadanos vacunados. Mucho va a tener que cambiar la cosa, porque el panorama es desolador. Los expertos lo tienen más claro, muy difícil, por no decir imposible que tantos ciudadanos hayan recibido la dosis para entonces. En un mes, en el conjunto del país menos del 1% tiene las dos inyecciones. O no saben de números o les hace las cuentas la lechera. Tratan a los ciudadanos como niños y se ponen rápido para la foto. Pero la realidad, tozuda, termina por colocarlos en su sitio. Como pitonisos no tienen precio.