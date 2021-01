Una ley, un fiasco

Actualizada 28/01/2021 a las 06:00

Inaplicable. Ya lo dijo el consejero Ciriza y ahora lo vuelve a recordar. La ley del Mapa Local es un fiasco y además no cuenta con la mayoría necesaria para desarrollarla. Nada más ni nada menos que 14 leyes deberían aprobarse para poner en marcha las nuevas comarcas y dotarlas de financiación. Es la prueba de que hay normas que trascienden al cortoplacismo y que no se pueden aprobar por un voto de diferencia. Ni por dos. Y menos en “el tiempo de descuento” de la pasada legislatura, deprisa y corriendo: 26 votos contra 24 (NA+ y PSN). Ahora el Gobierno se encuentra con una ley a la que se oponen 31 parlamentarios (NA+ y PSN) de los 50 y que los socialistas se comprometieron a derogarla si gobernaban. El PSN va a tener que elegir nuevamente. Muy mal asunto cuando sus sillones penden de Geroa y Bildu. Lo que no tiene un pase es la inacción del departamento de Administración Local: o cumple con la ley o presenta una alternativa. No hacer nada no puede formar parte del programa de un gobierno.