El cobrador del SEPE

Actualizada 26/01/2021 a las 23:10

Por si le faltaba algo a una cuesta de enero que viene más larga que nunca. Muchos trabajadores navarros se están encontrando en el buzón de su casa con la carta del SEPE. El Servicio Público de Empleo Estatal ha comenzado a requerir los cobros indebidos de los ERTE. Vamos, que cientos de personas recibieron durante meses la prestación pese a haber recuperado la actividad laboral. Una chapuza mayúscula, a la que se suma que mientras unos cobraban de más, había familias que no veían un euro en meses. El penúltimo fiasco de la Administración. Ahora, quienes reciban la carta tienen diez días para formular alegaciones si no están de acuerdo, y poner mucho ojo en seguir bien los pasos para devolver el dinero, no vaya a ser que encima les caiga un puro. El lío lo genera el SEPE, tarda meses en darle solución, y ahora a los que les apremia el tiempo es a quienes sin comerlo ni beberlo les han generado un problema que no tenían.