Cambio mínimo en un momento crítico

Actualizada 26/01/2021 a las 20:39

Se cumplieron las previsiones que se venían manejando en las últimas semanas. El presidente Pedro Sánchez anunció ayer un cambio mínimo en la composición del Gobierno, tras situar a Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat. Carolina Darias pasa a Sanidad y Miquel Iceta la sustituye en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Un cambio anunciado que se mantendrá congelado en cuanto a sus efectos políticos mientras no se conozca el resultado de las elecciones en Cataluña y se despejen las incógnitas sobre su gobernación. Además, difícilmente Darias se dispondrá a enmendar a Illa, o Iceta a Darias. Carolina Darias asume la cartera de Sanidad en un momento crítico. La tercera ola no acaba de alcanzar su pico, y es previsible que el descenso sea prolongado, doloroso e incierto bajo la amenaza de las nuevas variantes. Su ministerio no podrá desentenderse por más tiempo de la presión que soporta el sistema sanitario, alegando que se trata de una competencia autonómica, después de que ayer el presidente Sánchez señalase que la misión encomendada a Illa antes de la pandemia era la “ampliación de servicios para un sistema público de calidad”. Y la vacunación tiene todos los visos de prolongarse durante 2021 y más. El presidente Sánchez recordó que Carolina Darias ha estado presente en las reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad junto a Salvador Illa. Pero la condición de ministra o ministro exige contar con un criterio propio para la gestión del área que corresponda. Un criterio propio a contrastar con el parecer de los equipos técnicos, con el de los demás integrantes del Consejo de Ministros, y en especial con las intenciones del presidente. Es lo que deberá aportar Darias desde hoy mismo. La cartera de Política Territorial y Función Pública podría adquirir mayor protagonismo en manos de Iceta. Pero aunque los retos que tiene ante sí el Estado de las Autonomías incluyen como uno de sus desafíos la integración de Cataluña en un futuro constitucional compartido, sería un error tratar de redibujar España a partir de la mayoría de gobierno que surja del 14-F, o de sus condicionantes.