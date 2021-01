Actualizada 23/01/2021 a las 06:00

Siempre me ha encantado Carlos del Amor. A ver, se entiende que como periodista, aunque el chico, las cosas como son, es guapísimo y tiene una sensibilidad extraordinaria. Confieso que hace tiempo que no veo el telediario de TVE 1 porque trabajo a esa hora del mediodía y, además, continúo con mi confesión, sufro de ‘infodemia’ y prefiero quedarme con lo que publicamos en el periódico. En fin, sea como fuere, hace tiempo que no escucho sus reportajes pero, antes, cuando oía su voz sabía que algo