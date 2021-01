Actualizada 22/01/2021 a las 06:00

Un Gobierno de todos y para todos no está para hacer propaganda partidista en la campaña de prematriculación en favor de un modelo educativo. Y, por tanto, dejando en un lugar secundario al resto. Es lo que pretendía hacer Geroa Bai con el apoyo de Bildu, que los inmigrantes opten prioritariamente por el modelo D (euskera). La población inmigrante tiene que ser informada de todas las posibilidades educativas para que decida la mejor para sus hijos. Nadie ha demostrado que el modelo de castellano sea peor que el de euskera, o éste que la enseñanza de un programa en inglés... ni al contrario. ¿Quién es el Gobierno para primar un modelo sobre los demás? Los inmigrantes, mayores de edad, capaces y libres, no reclaman de la Administración campañas sectarias con tintes nacionalistas, sino ayuda, en el terreno educativo y en el social. La cabra siempre tira al monte, y Geroa y Bildu no pierden ocasión.