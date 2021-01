Actualizada 09/01/2021 a las 06:00

Al final el que ha quedado retratado es el Consistorio, y no sale precisamente bien parado. El Ayuntamiento de Ultzama, regido por EH Bildu, se ha pasado de frenada. Colocaron un radar en una carretera de Lizaso para reforzar la seguridad en la zona. Pero se olvidaron de la letra pequeña. Y de lo más importante. Que la gestión no es de su competencia. Vamos, que el Ayuntamiento no estaba facultado para controlar con un radar la circulación en ese punto. Una chapuza administrativa vestida de buenas intenciones. Total, que toca abrir la hucha y devolver, con intereses, el dinero de las más de cuatrocientas multas que había puesto el radar. Unos miles de euros menos para las arcas municipales. Los conductores infractores se quedan sin multa, que tiene delito, y encima la cuenta va a cargo de la caja común de la Ultzama. No es la primera vez, ni será la última, que un error desde los despachos políticos, lo paga el ciudadano. Un cúmulo de despropósitos por un radar que se ha vuelto reversible.