Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

La mayoría anda preocupada por la posible llegada de la tercera ola del virus. Pero los hay que prefieren seguir con la fiesta, como el que oye llover. Que se miren en el espejo, que si esta pandemia dura más de la cuenta, se debe en parte a quienes siguen pasándose las normas por el forro. Entre la noche de Reyes y el propio día festivo, la Policía Foral denunció 60 infracciones y tuvo que intervenir en cuatro fiestas que se estaban celebrando de manera irregular. Un ejemplo. Todavía hay unos cuantos irresponsables a los que once meses después no les entra en la cabeza que estamos en una crisis sanitaria mundial. Es un suma y sigue. Desde mediados de julio y hasta final de año, la Policía Foral ha interpuesto casi 5.000 denuncias por infracciones relacionadas con la normativa anticovid. Se ponen uno detrás de otro y la fila de la vergüenza es kilométrica. Si no es la mascarilla, son los botellones y si no el toque de queda. Con tanta calamidad suelta, va a hacer falta mucha vacuna.