Actualizada 07/01/2021 a las 06:00

Todos quietos, y sin rechistar. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha abierto expediente sancionador al presidente de Osasuna, Luis Sabalza, por sus comentarios arbitrales, unas palabras que considera “gravísimas”. Según el comité, “atenta contra la labor del colectivo arbitral” al cuestionar su imparcialidad y honradez. Casi nada. ¿Y cuál ha sido el pecado del mandatario rojillo? Enumerar en una rueda de prensa las acciones que no habían señalado los árbitros a favor de Osasuna. Nada más. Ni una mala palabra y un discurso comedido. Se llama libertad de expresión, pero al Comité le sienta mal que se aireen las vergüenzas. No toleran la más mínima opinión contraria. Y saca la maquinaria sancionadora a pasear para asegurarse de que los profesionales se piensen muy mucho sus palabras. No se puede decir ni mu. El fútbol se ha quedado para hablar del tiempo y dar cuatro tópicos, como en el ascensor. Si no, palo al canto, como en los peores regímenes autoritarios. Lamentable.