Actualizada 24/12/2020 a las 07:06

A Asiron le preocupan ahora los votantes de Navarra Suma, a los que Maya prometió no tocar la Ripa de Beloso, modificar Pío XII, recuperar la pasarela de Labrit... y no lo va a poder cumplir por las exigencias del acuerdo presupuestario con el PSN de Esporrín. Asiron y Bildu deberían estar satisfechos con el acuerdo alcanzado entre NA+ y PSN, porque esos incumplimientos coinciden con lo que han venido defendiendo los representantes abertzales. Pero no. De lo que se trataba es de impedir que saliesen adelante unos presupuestos para Pamplona y desde la oposición poder cortar el bacalao. Es tranquilizador un acuerdo entre NA+ y PSN, porque Pamplona, más que le pese a Bildu, es hoy la ciudad moderna que es gracias a los partidos y alcaldes que la han gobernado durante 36 de los últimos 40 años: Julián Balduz, José Javier Chourraut, Alfredo Jaime, Yolanda Barcina y Enrique Maya. Ninguno de ellos era de Bildu ni de sus marcas para olvidar.