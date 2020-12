Actualizada 15/12/2020 a las 06:00

Como no las están pasando ya suficientemente canutas, lo que les falta a los hosteleros es que les señalen desde la presidencia del Gobierno. A la presidenta Chivite no le han gustado las protestas del sector, y dice que otros sectores también se están viendo afectados por las restricciones, “y el comportamiento del resto no está siendo el comportamiento de la hostelería”. Ahí lo llevan. Otra palada de arena encima. A lo mejor es que a los demás sectores tampoco les han echado el cerrojo a cal y