Hay bienes más importantes que la minimización de contagios

Actualizada 12/12/2020 a las 06:00

El Gobierno de España ha propuesto una serie de “recomendaciones” para asegurar que las reuniones navideñas no produzcan un aumento importante en contagios y hospitalizaciones por covid-19. Se recomienda, entre otras cosas, que las reuniones familiares no incluyan no convivientes, y en caso que sí, que no excedan 6 personas en total; y que haya un toque de queda entre la una y las seis de la madrugada. Estas recomendaciones, que se podrán ajustar según las necesidades de cada comunidad autóno