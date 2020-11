Actualizada 25/11/2020 a las 06:00

No hay nadie que no se haya enterado de la crítica situación social y económica por la que estamos atravesando. El aumento de desempleados, los ERTEs, el cierre de comercios, el desplome de la actividad... la dificultad de muchos de navarros para llegar a fin de mes. ¿Y los políticos? A lo suyo. En 2021 los miembros de un Gobierno inflado artificialmente, y los cincuenta parlamentarios forales se subirán el sueldo un 0,9%. Como si fueran unos funcionarios más. No se trata de la cantidad, sino de