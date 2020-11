Sánchez, de gira

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

El presidente Sánchez -es decir, Iván Redondo- se ha montado una gira propagandista por España en tiempos de confinamiento y ayer le tocó el turno a Navarra. La excusa, los fondos europeos para la reactivación, una inyección de 140.000 millones para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria. Cuántos y cómo llegarán a Navarra, se desconoce. Demasiados titulares y escasas concreciones. De lo que no habló Sánchez, y no fue porque no se le preguntase, fue de la operación de “blanq