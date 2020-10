Actualizada 09/10/2020 a las 06:00

Tras un “ajuste” de última hora -y no es el primero-, las estadísticas han aflorado 9 fallecimientos nuevos por covid en Navarra, a lo largo de septiembre. Nueve personas desaparecidas, con nombres y apellidos. A imagen y semejanza del Reino Unido, que olvidó registrar casi 16.000 positivos porque su excel no admitía más columnas. Aquí se trata de muertes. Navarra no es Londres, ni siquiera Madrid. No tendría que ser tan difícil mantener al día en la era del 5G unas estadísticas oficiales que suman 606 muertos en siete meses de pandemia. Pero cómo podemos perder muertos por el camino... En abril descubrimos que no se contaban los fallecidos en las residencias, ¿y ahora? Mientras, siguen creciendo las hospializaciones; tenemos a ochenta profesionales de la Salud infectados; 49 mayores -de 52- de la residencia de Peralta, contagiados; y medio año después descubren que las mascarillas de tela son un coladero. Vaya panorama.