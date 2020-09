Actualizada 27/09/2020 a las 06:00

Paseando por el campus de la Universidad de Navarra una chica me adelanta a toda velocidad. Me saca del itinerario mental de sosiego por el que camino. Un recorrido entre fresnos, plátanos, magnolios y otros árboles que disfruto. Y me pilla en ese momento de placidez en el que las reflexiones parecen colgadas de lo irrelevante. Venía pensando si no debería ocuparme en averiguar los nombres de esos árboles desconocidos. La chica casi me atropella y me devuelve a la realidad más cercana. Relac