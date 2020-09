Actualizada 19/09/2020 a las 22:45

El proceso de pérdida de la lengua vasca en Navarra (que, por cierto, comienza antes de la conquista de 1512), puede parecer irrelevante a muchas personas. Tienen derecho a sentirlo así. El amor a una lengua -como el amor a una religión- no representa una obligación moral, por mucho que ambas formen parte de nuestro patrimonio cultural. No se es mejor ni peor navarro (ni mucho menos peor persona) por ser indiferente al retroceso del euskara, como no se es mejor ni peor navarro por no lamentar qu