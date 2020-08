Que nadie se mueva

Actualizada 30/08/2020 a las 06:00

Si alarma es la señal que advierte de la proximidad de un peligro no hace falta que el Gobierno de Navarra reclame del central la declaración pública de un estado de desasosiego que ya compartimos. Sufrimos una progresión inmisericorde de contagios que enlaza subidas y aunque sus efectos, de momento, no son tan graves como en la primera oleada, uno prefiere no pensar que la suma diaria ocupa cada vez más camas en los hospitales. Suena inquietante. Ahora que los colegios están a punto de reanudar