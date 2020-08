Nada es lo que parece

Actualizada 07/08/2020 a las 06:00

El abrupto abandono del país en el que reinó durante casi cuarenta años está repleto de interpretaciones interesadas por parte de quienes quieren proteger al rey emérito y a la institución de la Corona y de aquellos que no van a desaprovechar la oportunidad de socavar uno de los pilares del pacto constitucional. Y para ello todos tratan de hacer parecer lo que no es.

La salida de España del rey emérito, Juan Calos I, es lo más parecido a un exilio, pero no es una salida de España como la