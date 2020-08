Caza mayor

Actualizada 05/08/2020 a las 06:00

Al Rey emérito se le investiga por parte de la Justicia suiza, supuestamente, por haber recibido comisiones de Arabia Saudita. Un fiscal suizo ha enviado sus pesquisas al Supremo y será este el que decida si hay o no caso. Sin embargo, en nuestro país, empieza a ser costumbre que se es culpable hasta que no se demuestra la inocencia, lo que sin duda es una perversión del Derecho. No obstante, parece evidente que el Rey emérito ha cometido errores, sobre todo al haber elegido amistades peligrosas