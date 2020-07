No es éxito es falta de sensibilidad

Actualizada 26/07/2020 a las 08:34

Hay algo obtuso en el empeño de la Administración por evitar el contacto con el administrado. Leo las declaraciones de satisfacción de la consejera de Hacienda, Elma Sáiz, que mide en ingresos los resultados de la campaña de la renta y se felicita del balance sin reparar en que la decisión de cerrar las oficinas al público provocó inquietud en muchas personas. No entiendo qué hay de positivo en estimular el desasosiego de cientos de personas que no pudieron hacer una declaración de la renta presencial y tuvieron que recurrir a los bancos y a los asesores fiscales. No puede ser un logro añadir obstáculos a los más vulnerables para presentar su renta. No hay éxito en forzar a quienes no se manejan con el ordenador o a quienes no tienen capacidad económica para comprarlo a que se las apañen como puedan. No es ni el único servicio, ni la única institución que utiliza el argumento de la dureza de la pandemia para dar con la puerta en las narices a los ciudadanos y mandarlos a internet, por decirlo así.

El portazo para acceder a numerosos servicios se produce a diario. En la oficina de Tráfico de la Vuelta del Castillo, donde una cita es una conquista para celebrar con reunión de amigos (no más de 10 que es lo que facultan las restricciones legales). O en el Servicio Estatal de Empleo donde una máquina le coloca a usted cuando llama en una cola virtual nada más llamar y le asigna posición como si estuviera a los mandos de un ‘fórmula 1’ antes de la salida: el quinto, el cuarto, el tercero y cuando por fin se sitúa en primer lugar y obtiene respuesta humana la cita que le ofrecen será para un mes después, en una oficina en la que el funcionario le atiende sentado y a usted, le han quitado la silla. La situación no es distinta en lo servicios de la Seguridad Social que ya no conceden otras citas que por teléfono o por la web a los contribuyentes.

Y si todo esto le produce jaquecas, ansiedad o fibromialgia y quiere pedir cita a su médico en el centro de salud, encomiéndese al santo de su devoción si la tiene o cruce los dedos antes de descolgar el teléfono. Hay días en los que puede echar la mañana en el teléfono y eso, seguro, le va a disparar la angustia. La consejera de salud dice que el asunto se resolverá “próximamente”. Una respuesta demasiado imprecisa para los dolores urgentes de tantos pacientes.