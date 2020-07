Actualizada 21/07/2020 a las 06:00

Compuestos y sin novia nos hemos quedado, tras la derrota de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo. Y ahora, ¿qué? Nuestro presidente Pedro Sánchez debiera explicarnos mejor lo que ha pasado, no vale un lo hemos intentado y no ha podido ser. El responsable es Sánchez al no saber jugar a naipes. En las altas negociaciones hay que ser un buen jugador de mus. A España se nos caló sin acabar de repartir las cartas en la última baza. Apostamos por la grande (Alemania, Francia, Italia) y el jueg