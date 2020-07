Fiestas no, ikurriñas tampoco

Actualizada 07/07/2020 a las 06:00

Este año los nacionalistas van a tenerlo complicado para imponer la ikurriña. La suspensión de las fiestas de los pueblos de Navarra y la sentencia del Supremo en la que fija como doctrina que no pueden ondear banderas no oficiales en los edificios públicos, va a hacer más complejo buscar una excusa para colgar en los balcones de los ayuntamientos la ikurriña. Hasta ahora, no tenían ningún rubor en suspender del mástil la bandera bicrucífera de la comunidad vecina, aprovechando los chupinazo